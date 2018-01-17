Порошенко сообщил об увеличении бюджета оборонного заказа в 2018 году на 37%

Киев, 17 января. Бюджет оборонного заказа на Украине в 2018 году увеличится на 37% и составит 732 млн долларов. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает его пресс-служба.

«В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен (около 732 млн долларов)», — отметил Порошенко, добавив, что по сравнению с 2017 годом это финансирование возросло на 37%.

При этом Порошенко добавил, что эти данные «и есть характеристика тех приоритетов», которые он как президент демонстрирует «для увеличения обороноспособности государства».

На заседании СНБО, передает телеканал RT, украинский президент также сообщил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.

Напомним, ранее в среду начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Штаты могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшие пять-шесть месяцев.

Отметим, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная». Глава государства выразил мнение, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».