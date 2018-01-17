Москва, 17 января. Москва примет ответные меры в случае давления на российские СМИ со стороны Евросоюза. Об этом заявил член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Виктор Озеров.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента призвали исполнительные органы Евросоюза увеличить бюджет для «борьбы с российскими СМИ» на один миллион евро. Депутаты предложили увеличить финансирование инструментов контрпропаганды ЕС и обеспечить поддержкой «независимые европейские СМИ».

«Если кого-то в Европе не учат те зеркальные меры, которые были приняты в России после притеснения RT и Sputnik в США, если они готовы наступить на те же грабли, то наша реакция будет незамедлительной», — заявил Озеров.

Стоит отметить, что тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе в последнее время. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В качестве основных информационных угроз Евросоюзу в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой, отметив, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации демократии в западном обществе.