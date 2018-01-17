Порошенко: Комплексы Javelin доставят на Украину за счет США

Киев, 17 января. Поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin будут оплачены из бюджета США, заявил украинский президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Порошенко также сообщил, что Украина в четыре раза увеличит поставки противотанковых комплексов и в 4,5 раз поставки беспилотных летательных аппаратов для силовой операции в Донбассе.

«И все это должно быть непосредственно в АТО», — подчеркнул он, добавив, что оснащение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине летального оружия, сообщала «Газета.ру». В среду начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Штаты могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшие пять-шесть месяцев.

Полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя данную информацию, отметил, что поставки комплексов Javelin Украине идут вразрез с минскими соглашениями и могут повлечь за собой эскалацию конфликта в Донбассе.