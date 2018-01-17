Поклонская ответила Мосийчуку словами Кадырова

Москва, 17 января. Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская жестко раскритиковала нардепа Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который попросил провести принудительную психиатрическую экспертизу российского парламентария.

Поклонская напомнила о высказывании главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее назвал Мосийчука «клоуном» и «жалким шутом».

«Добавлю от себя: вы — клоун и жалкий шут, радующийся возможности напомнить о себе. Понимаю, что говорить о вашей, казалось бы, принадлежности к мужскому полу, в том числе и ваших соратников в продвижении националистической фашистской идеологии, не стоит», — цитирует ответ депутата РИА Новости.

Она также не забыла о том, что украинский парламентарий является фигурантом уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет России.

Напомним, народный депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук сообщил о том, что он якобы обратился в «российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии» с просьбой провести принудительную психиатрическую экспертизу Натальи Поклонской.