В Госдуме отреагировали на встречу Назарбаева и Трампа

Москва, 17 января. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в США выражал интересы не только собственной страны, но и интересы России.

Чепа отметил, что между Россией и Казахстаном уже давно существуют близкие и доверительные отношения. Кроме того, Россия является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана, поэтому Астана заинтересована в развитии отношений с Москвой, а также в нормализации отношений между Россией, США и европейскими странами.

«Неоднократно наши коллеги из Казахстана говорили об этом на различных международных площадках. Здесь Назарбаев выражает и интересы собственной страны, и, конечно, интересы России, как близкого партнера по Евразийскому экономическому союзу», — рассказал Чепа в комментарии RT.

Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе итоговой пресс-конференции Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с ухудшением отношений между Россией и США, передает телеканал «360».