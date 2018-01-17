«Глупость дорого обходится»: Пушков объяснил, почему Киев отказался от разрыва отношений с РФ

Москва, 17 января. Власти Украины отказались от разрыва отношений с Россией, подсчитав возможные убытки от этого решение, полагает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter.

«В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией. Осознали, что эта радикальная глупость им слишком дорого обойдётся, перекроет «нормандский формат» и переговоры по Донбассу. Одни минусы и ни одного плюса», – написал Пушков.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приступила к рассмотрению во втором чтении закона о реинтеграции Донбасса. В тексте данного документа Россия называется «страной-агрессором», неподконтрольные Киеву территорию признаются «оккупированными».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для решения конфликта в Донбассе необходимо полное выполнение минских соглашений. При этом Путин подчеркнул, что минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме с учетом интересов жителей Донбасса. Кроме того, российский лидер назвал нынешнюю ситуацию в отношениях между РФ и Украиной «ненормальной», отметив, что русские и украинцы — части одного народа.