Новый закон Путина в действии: реальную помощь семьям с детьми обсуждают в Петербурге. ФАН-ТВ

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат семьям, имеющим детей. С начала нового года в Пенсионный Фонд России поступило всего 10 обращений с соответствующим заявлением. Разумеется, новый закон коснется не всех, а лишь отдельных категорий граждан. Кроме того, условия действия программы будут разниться в регионах. Об этом подробно и в деталях рассказали в Санкт-Петербурге в ходе пресс-конференции председателя городского Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, на которой побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

– В России и в нашем городе очень многое делается для того, чтобы помогать семьям, которые имеют детей. Вы знаете, что для этого и президент, и правительство, губернатор и Законодательное Собрание на протяжении последнего десятилетия принимали очень много нормативных, законодательных актов, чтобы нашим горожанам и россиянам создать условия для того, чтобы заводить детей, воспитывать их, реализовывать свои семейные и другие права, – поведал чиновник. – Несколько дней назад вице-премьер Ольга Голодец проводила селектор на эту тему. Эта ситуация анализируется системно, по каждому региону. И для того, чтобы, конечно же, стимулировать дальнейшую возможность увеличения рождений, прежде всего, президент проявил инициативу. И вышел закон 28 декабря, который дает возможность адресно поддержать те семьи, которые находятся в достаточно непростой ситуации. Речь идет о семьях, у которых бюджет прожиточного минимума ниже полуторного по тому или иному субъекту федерации.

На ежемесячные выплаты в Петербурге, по предварительным подсчетам, могут рассчитывать около семи тысяч семей. Однако пока в органы социальной опеки и защиты Северной столицы с соответствующим заявлением обращений не поступило. Впрочем, подать заявление можно в течение полугода после рождения ребенка. Для рассмотрения заявки гражданам также необходимо представить документы и справки о доходах всех членов семьи. Заявка рассматривается в течение месяца. Заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда по Петербургу и Ленобласти Анна Борисова озвучила важные нюансы процедуры.

– Органы Пенсионного Фонда будут назначать и выплачивать ежемесячное детское пособие на детей рожденных или усыновленных, начиная с 1 января 2018 года. Безусловно, наш закон – один на двоих, но условия остаются прежними. Семья должна проживать на территории Российской Федерации. И, как я уже сказала, рождение или усыновление должно быть не ранее 1 января 2018 года. Заявление подается по месту проживания семьи (речь идет не о прописке, а о фактическом месте жительства – прим. ред.).

Анна Борисова также рассказала, что сейчас заявления принимаются только напрямую в органах ПФР и соцзащиты, но в скором времени для удобства граждан количество «окон» увеличится.

– Сейчас мы прорабатываем вопрос с Многофункциональным центром. Как только мы подпишем соглашение, данное заявление будет приниматься и через МФЦ. Через личный кабинет (на портале Государственных услуг РФ – прим. ред.) программа также дорабатывается, граждане смогут в ближайшее время подать заявление через личный кабинет.

Смотрите также: Идеология Путина – в Петербурге и Калининграде: проект «Самбо в школу» развивается. ФАН-ТВ

Отметим, выплаты будут производиться до достижения ребенком полутора лет. Но в ряде случаев они могут быть прекращены досрочно. Например, если такое желание изъявят родители, семья переедет в другой субъект России, или же по причине смерти ребенка, на которого было назначено пособие. Важно помнить, что, если речь идет о втором ребенке, выплаты будут производиться из материнского капитала. Напомним, эта программа, разработанная по инициативе Владимира Путина, будет действовать до 2021 года. Таким образом, если родители делают выбор в пользу ежемесячных денежных выплат, размер маткапитала через полтора года станет меньше ровно на сумму полученных пособий.

В личной беседе со съемочной группой ФАН-ТВ Александр Ржаненков поделился своим мнением о том, почему же российским семьям требуются всё новые программы поддержки:

– Сложившаяся демографическая ситуация вызывает опасения в вопросе дальнейшего увеличения количества рождений. Мы же понимаем, что всё зависит от будущего, от наших детей. У нас в городе на сегодняшний день полтора миллиона пенсионеров, пять миллионов триста тысяч жителей. Количество пожилых людей все время увеличивается, проблемы в этой сфере тоже увеличиваются. А работающего населения становится меньше. За счёт чего дальше решать эту проблему? Конечно, в первую очередь, за счет увеличения продолжительности жизни и количества рождений. Озабоченность была, безусловная и прогнозируемая, в спаде количества рождений. Это и произошло. Упреждающие определенные меры, конечно, стопроцентно проблему не решат. Но мы адресно должны помогать тем, кому сложно, кому тяжело. В этой связи и вышел с инициативой президент и указ 28 декабря, который дает возможность оказать ежемесячные, дополнительные системные выплаты тем, кто находится в сложной ситуации.

Смотрите также: Дрожь через весь организм: о встрече с Путиным рассказала победительница Всероссийского конкурса сочинений. ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.