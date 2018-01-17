ДНР предупредила об угрозе эскалации конфликта из-за поставок комплексов Javelin

Москва, 17 января. Возможное применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin киевскими войсками идет вразрез с минскими соглашениями и может повлечь за собой эскалацию конфликта в Донбассе, заявил полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что любые попытки взятия на вооружение комплексы Javelin «идут вразрез с реализацией минских соглашений и мирным урегулированием конфликта».

«Беря во внимание обстановку внутри самой Украины, подобные милитаристские действия могут повлечь за собой серьезную эскалацию конфликта», — заявил Пушилин в интервью «Интерфаксу».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине летального оружия, в частности противотанковых ракет Javelin. Предполагается, что Вашингтон передаст Киеву 35 пусковых установок Javelin. Украинский президент Петр Порошенко ожидает этих поставок до конца текущего года.

Отметим, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин выразил мнение, что «есть серьезные сомнения в том, что США вообще будут поставлять противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине».