Турция пообещала сорвать планы США по созданию «армии для защиты границ» в Сирии

Анкара, 17 января. Турция намерена принять все необходимые меры, чтобы помешать Соединенным Штатам создать «Армию по защите границ» в Сирии. Об этом сообщает Анатолийское агентство, ссылаясь на заявление Совета национальной безопасности Турции.

«Мы не допустим создания террористического коридора и террористической армии вдоль нашей границы. Предпримем все необходимые меры, чтобы этого не допустить», – говорится в коммюнике.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, планы США по созданию армии для защиты границ «наносят непоправимый вред турецко-американским отношениям».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы США по подготовке отрядов СДС для охраны границы Турции и Сирии не помогут решить ситуацию вокруг Африна.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия приняла дополнительные меры для защиты своих военных объектов в Сирийской республике.