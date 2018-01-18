Сирия, 18 января. Исламисты готовятся к возобновлению боевых действий на южной окраине города Даръа. Турция перебрасывает новые танки к границе с занимаемым курдами YPG кантоном Африн в провинции Алеппо. ВКС РФ уничтожили десятки бывших членов ИГ1 в пустыне Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ликвидировали несколько десятков бывших ИГИЛовцев и их технику в пустыне к юго-западу от Дейр-эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зафиксировали разведывательные дроны боевиков на севере провинции Латакия; подверглись обстрелам исламистов на окраине города Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 укрепляет оборону на окраине Харасты; утверждает, что отбила атаку войск САР близ города Таль Марак между Хамой и Идлибом; открыла огонь по САА на севере Латакии, но понесла потери в результате ответного обстрела; провела ротацию сил на юге Даръа.

Курды: оказались в окружении турецких танков внутри кантона Африн на северо-западе от Алеппо; продолжают зачистку территорий к востоку от Евфрата в Дейр-эз-Зоре от остатков отрядов ИГИЛ1.

Провинция Дамаск

Боевики исламистских группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжающих оказывать упорное сопротивление в Восточной Гуте, укрепляют свои позиции в предместьях Дамаска новыми отрядами и возводят фортификационные сооружения вблизи линии соприкосновения с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). Ведение мероприятий по усилению обороны исламистов было зафиксировано на юге от поселения Хараста в районе военной базы войск САР, передавал местный информационный Twitter-канал Ghouta Media Center. Напомним, ранее боевики окружили данный военный объект САА, однако благодаря прибывшему подкреплению базу удалось деблокировать уже спустя несколько дней.

Провинция Латакия

Недалеко от прифронтового населенного пункта Икко, расположенного на северо-востоке Латакии у границы с провинциями Идлиб и Хама, были замечены два разведывательных беспилотника, сообщили военные источники Al Masdar News. Сирийские военнослужащие открыли по ним огонь из зенитных установок, после чего БПЛА скрылись в районе высоты Зуайкат, откуда, как предполагается, они и были запущены. Напомним, в северной части региона, а также приграничных районах Идлиба и Хамы базируются группировки так называемой вооруженной оппозиции, а также террористы «Джебхат Фатх аш-Шам». В начале января дислоцирующиеся на западе провинции Идлиб боевики направили 13 боевых беспилотников для атаки на базу ВКС РФ «Хмеймим», находящуюся на западе Латакии. Однако все дроны были обезврежены российскими силами еще до того, как успели приблизиться на опасное расстояние.

Отряды «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по позициям правительственных сил на окраине населенного пункта Сумайра со стороны поселка Мазраат Омаро на севере региона. По информации портала Lattakia News Network, никто из сирийских военных и местных жителей не пострадал. В ответ подразделения САА нанесли несколько танковых ударов по объектам террористов, несколько членов группировки были ликвидированы. Однако в ближайшее время ожидается активизация деятельности исламистов в этой провинции. Отмечается, что, рассчитывая оттянуть части армии САР от Абу-Духура, главари «Ан-Нусры» будут пытаться расшатать ситуацию в Латакии. Для этого у поселка Ямади формируется ударная группа террористов, также сюда перебрасываются минометы, РСЗО и другое вооружение турецкого производства.

Провинция Алеппо

Официальная Анкара продолжает мероприятия по подготовке операции к блокированию кантона Африн на северо-западе провинции Алеппо, подконтрольного курдским бойцам Отрядов народной самообороны (YPG). К турецкому приграничному городу Рейханлы были передислоцированы пять танков «М-60», передает курдское агентство ARA News. Также было зафиксировано прибытие новых подразделений военнослужащих и шести танков «Леопард» к сирийскому городу Азаз, подконтрольному протурецким незаконным группировкам. Согласно сведениям иранского телеканала Press TV, Анкара направила к границе с Сирией более 40 единиц бронетехники. Отмечается, что данный шаг был сделан на фоне роста напряженности между США и Турцией по вопросу создания курдских «Сил охраны границы».

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустынных районах к юго-западу от Дейр-эз-Зора, в том числе недалеко от станции «Т-2», отмечается увеличение численности разрозненных отрядов бывшего «Исламского государства»1, передает медиа-портал DeirEzzor24. Предполагается, что террористы стремятся выйти на территорию Ирака, чтобы затем пройти к подконтрольным ССО США территориальным анклавам — прежде всего на юг САР к Ат-Танфу. Боевая авиация РФ нанесла несколько ударов по местам стоянок бывших ИГИЛовцев, уничтожив несколько десятков террористов и их технику. В конце прошлого месяца в Генштабе ВС России заявили о том, что Соединенные Штаты привлекают бывших членов ИГ в целях формирования новой террористической группировки для продолжения борьбы с официальным Дамаском. Подготовка боевиков ведется на американских базах в Хасаке и на юге провинции Хомс.

Между тем курдские бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** продолжают зачистку территорий к востоку от Евфрата от остатков отрядов ИГИЛ. По данным портала ANF News, ожесточенные бои в настоящее время разворачиваются рядом с поселениями Абу Хасан и Аль-Кишма.

Провинция Даръа

Боевики «Джебхат ан-Нусры» и их союзники активизировали действия на южной окраине города Даръа, который пополам контролируют сирийские военные и исламисты. Как сообщает в Twitter (@FSAPlatform) оппозиционный новостной канал, полевые командиры антиправительственных формирований провели ротацию сил в районах Аль-Маншия, Абасин и Аль-Хамзия. Также на юге города все чаще фиксируются пролеты разведывательных беспилотников радикалов. Кроме того, сообщается, что позиции армии САР на окраинах прифронтовых кварталов города подверглись обстрелам. При этом не исключается, что боевики в ближайшее время активизируются и к северу от административного центра с целью снова попытаться прорвать оборону САА в этом регионе. Стоит отметить, однако, что Даръа наряду с соседними Эс-Сувейдой и Эль-Кунейтрой входят в южную зону деэскалации, которая начала работу самой первой еще в июле прошлого года.

Провинция Идлиб

В районе между городами Маарет ан-Нуман и Хан Шейхун было предположительно зафиксировано воздействие помех на спутниковые навигационные системы самолетов боевой авиации. В результате пропал сигнал от данных спутников и возникли ошибки в точности определения координат, что, конечно, значительно снижает точность боевого применения авиации в регионе. Об этом сообщают военные источники AMN.

Боевики группировки «Джейш Аль-Изза», аффилированной с «Джебхат Фатх аш-Шам», заявили, что смогли отразить атаку САА на окраине населенного пункта Таль Марак у границы с Хамой. Об этом сообщает подконтрольный исламистам источник в Twitter (@ehli_sam). Также утверждается, что боевики смогли захватить танк сирийской армии в ходе боев в этом районе. Данные сведения, впрочем, не получили официального подтверждения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)