Сирия, 18 января. Лидер «Ан-Нусры»*** призвал оппозиционные группировки выступить против САА в Идлибе единым фронтом. Курды просят ООН пресечь турецкие обстрелы Африна в Алеппо. ИГИЛовцы активизировали военные действия в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать САА поддержку на юге провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с радикалами в Восточной Гуте Дамаска; освободили населенный пункт Батиха в южной части Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало позиции САА недалеко от города Синджар на юге Идлиба; вело перестрелки с боевиками оппозиции в районе города Ялда к югу от Дамаска; провело атаку с участием смертника в городе Гаранидж в провинции Дейр-эз-Зор; понесло потери в столкновениях с ВС Ирака в Мосуле; организовало взрыв в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла двух главарей в столкновениях с САА в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: попыталась призвать группировки в Идлибе к объединению против САА; теряет исламистов в провинции Идлиб; убила полевого журналиста в Харасте на северо-востоке Дамаска; направила подкрепление в сторону города Аль-Хадер к юго-западу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: понесла потери в результате обстрела ИГ1 на северо-востоке Дамаска.

Курды: потребовали от Совбеза ООН воздействовать на Турцию с целью прекратить бомбардировки Африна на севере Алеппо; вели бои с ИГ в населенном пункте Гаранидж в провинции Дейр-эз-Зор; обнаружили «спящую ячейку» ИГ в северной части Алеппо.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Аш-Шафаа недалеко от сирийско-иракской границы в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На северо-востоке административного центра в течение дня разворачивались бои между антиправительственными формированиями и сирийскими войсками. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, вооруженные стычки отмечались на окраине городов Ирбин и Хараста, где, по заявлению командования САА, вскоре начнется полномасштабная антитеррористическая кампания против «Джебхат Ан-Нусры»1 и ее союзников. Под ударами исламистов погиб один из сирийских полевых журналистов Валид Халил.

Позиции группировки «Джейш Аль-Ислам» вблизи населенного пункта Аль-Нашабия внезапно подверглись артиллерийским обстрелам со стороны террористов «Исламского государства», дислоцирующихся в районе города Ялда к югу от Дамаска, о чем заявлял интернет-портал Al Amaq, связанный с ИГИЛ1. Под ударами ИГИЛовцев «Армия Ислама» лишилась нескольких радикалов убитыми и ранеными. Также фиксировались перестрелки между радикалами вооруженной оппозиции и боевиками ИГ в районе Хаджар Аль-Асвад.

В первой половине дня сообщалось о том, что ВВС Израиля вновь провели боевой вылет на территории Сирии. Как передавал информационный портал i24 News, воздушная атака произошла вблизи военного аэропорта «Меззех» недалеко от Дамаска. Однако, как позже сообщило агентство AMN, данная информация не подтвердилась.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки Турция продолжила наращивать боевую мощь у границы с Сирийской Арабской Республикой (САР). Новые ракетные установки были развернуты в турецкой провинции Хатай. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что наступление турецких сил и союзных им Сирийской свободной армии (ССА) начнется в ближайшее время. Между тем противники не прекращают вести взаимные обстрелы. Представители курдов заявили о том, что массированные бомбардировки длятся уже на протяжении четырех дней, и обратились за помощью к Совету безопасности ООН. Об этом сообщало информационное агентство Reuters. Напомним, с тех пор как Отряды народной самообороны (YPG), связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), расширили свою зону влияния в САР, Турция опасается за безопасность своих границ и национальную целостность государства.

Недалеко от сирийско-турецкой границы курдами была обнаружена подпольная группа ИГИЛовцев, намеревавшихся совершить теракт на севере региона. Десять террористов были арестованы, передавал интернет-портал Afarin Mamosta.

На юге провинции не утихало вооруженное противостояние между исламистской организацией «Тахрир Аш-Шам» и частями Сирийской арабской армии (САА). Как передавал новостной портал Al Masdar News, бои разворачивались в районе населенных пунктов Аль-Джафра, Анадан Аль-Шейх и Абу Муджахер. В результате столкновений под контроль САА перешел город Батиха. Во второй половине дня «Нусра» направила подкрепление в сторону населенного пункта Аль-Хадер, о чем сообщал Twitter-канал (ischark).

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжились столкновения между ИГИЛовцами и Сирийскими демократическими силами**** (SDF) за контроль над населенным пунктом Гаранидж. По информации новостного агентства Al Masdar News, террористы «Исламского государства» применили беспилотники для сброса взрывчатых веществ на опорные пункты курдских отрядов. Также сообщалось о том, что ИГИЛ прибегло к атаке с участием террориста-смертника, в результате чего не менее десяти бойцов SDF были убиты.

Как передавал интернет-портал Sound and Picture, военные самолеты западной коалиции США вновь провели бомбардировки населенного пункта Аш-Шафаа, расположенного недалеко от пограничного города Абу Кемаль. До сих пор неизвестно, есть ли жертвы среди мирных жителей.

Появилась информация о том, что на подконтрольных правительственным силам территориях провинции тем временем налаживается мирная жизнь. Более 3000 мирных жителей вернулись в родные места после полного разминирования освобожденных районов саперами САА. Кроме того, сирийское правительство при помощи российского Центра по примирению враждующих сторон продолжило проводить ремонтные работы по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов. При поддержке военных РФ была заново отстроена школа в городе Хатла, расположенном к востоку от столицы провинции. Кроме того, жители населенного пункта получили гуманитарную помощь в виде канцтоваров для школьников и продовольственных наборов.

Провинция Идлиб

В районе границы между Хамой, Алеппо и Идлибом произошло неожиданное нападение террористов ИГИЛ. Боевики, бежавшие на северо-восток Хамы из так называемого «Акербатского котла», напали на позиции армии САР недалеко от населенного пункта Синджар. Об этом сообщал медиа-портал «Исламского государства» Al Amaq. В результате столкновений ИГИЛовцы немного продвинулись и заняли несколько незначительных позиций, воспользовавшись столкновениями САА с «Джебхат Ан-Нусрой». Кроме того, стало известно, что множество исламистов «Тархир Аш-Шам» покидают коалицию и вступают в ряды ИГИЛ. Как отмечают военные эксперты, это происходит потому, что «Ан-Нусра» не в состоянии противостоять Сирийской арабской армии (САА) и несет постоянные потери, как и ее союзники. Так, в течение последних трех суток как минимум двое лидеров Сирийской свободной армии (ССА), некоторые бригады которой выступают на стороне «Тахрир Аш-Шам», были уничтожены военнослужащими САР.

Испытывая острую нехватку в живой силе, главарь антиправительственного альянса Абу Мухаммед Аль-Джулани призвал силы вооруженной оппозиции к формированию единого фронта для борьбы с законным сирийским правительством, передавал новостной портал Arabi 21.

Ирак

Новый взрыв прогремел в провинции Дияла. Согласно данным новостного агентства Iraqi News, бомба детонировала в городе Джалаула, в результате чего пострадали семь полицейских, были убиты еще двое. Кроме того, ИГИЛовцы провели нападение на населенный пункт Аль-Микдадия, после чего иракские войска начали новую военную операцию по уничтожению подпольных групп «Исламского государства».

Также отмечались вооруженные стычки в районе Мосула, где радикалы ИГ предприняли попытку атаки. Тем не менее нападение было успешно отражено. Один из террористов был ликвидирован в ходе боев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)