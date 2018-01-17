Установлен диагноз напавшего на журналистку «Эха Москвы»

Москва, 17 января. 48-летний Борис Гриц, который напал на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, страдает параноидной шизофренией. О диагнозе журналистам рассказал Сергей Бадамшин, который представляет интересы Фельгенгауэр.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», — цитирует заключение специалистов ТАСС.

Как указано в психиатрической экспертизе, фигурант не мог осознавать характер преступления.

«Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение», — резюмировали эксперты.

Напомним, в октябре 2017 года Борис Гриц смог проникнуть в здание «Эхо Москвы» и ранить ножом Татьяну Фельгенгауэр, с которой он якобы состоял в «телепатической связи».