Сирия: Богданов обсудил подготовку к конгрессу в Сочи с партийной делегацией САР

Москва, 17 января. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию Сирийской социально-националистической партии (ССНП) во главе с руководителем внешнеполитического бюро ССНП Хасаном Сакром, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Стороны обсудили комплекс вопросов развития ситуации в Сирии. При этом акцент был сделан «на необходимость скорейшего политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН».

«В этом контексте был затронут ход подготовки к проведению 29-30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Проведение Конгресса сирийского национального диалога запланировано на 29-30 января. Ожидается, что участие в мероприятии примут около 1,5 тысяч человек. Инициатором проведения конгресса является президент России Владимир Путин.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.