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Политика
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Сирия: Богданов обсудил подготовку к конгрессу в Сочи с партийной делегацией САР
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    Сирия: Богданов обсудил подготовку к конгрессу в Сочи с партийной делегацией САР

    21:12  17 Января 2018  /обновлено: 21:28  17 Января 2018
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    Сирия: Богданов обсудил подготовку к конгрессу в Сочи с партийной делегацией САР

    Москва, 17 января. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял делегацию Сирийской социально-националистической партии (ССНП) во главе с руководителем внешнеполитического бюро ССНП Хасаном Сакром, сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Стороны обсудили комплекс вопросов развития ситуации в Сирии. При этом акцент был сделан «на необходимость скорейшего политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН». 

    «В этом контексте был затронут ход подготовки к проведению 29-30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Проведение Конгресса сирийского национального диалога запланировано на 29-30 января. Ожидается, что участие в мероприятии примут около 1,5 тысяч человек. Инициатором проведения конгресса является президент России Владимир Путин.

    Сирия: Богданов обсудил подготовку к конгрессу в Сочи с партийной делегацией САР

    Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #богданов #конгресс национального диалога
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