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Политика
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Политика
Бортко поставил в тупик украинского политолога вопросом о Донбассе
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    Бортко поставил в тупик украинского политолога вопросом о Донбассе

    21:22  17 Января 2018
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    Бортко поставил в тупик украинского политолога вопросом о Донбассе

    Москва, 17 января. Российский режиссер и депутат Госдумы РФ Владимир Бортко поставил в тупик украинского эксперта Вадима Трюхана в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

    В ходе телепередачи Вадим Трюхан заявил, что вооруженные силы Украины «воюют в Донбассе с Россией». В ответ Бортко заявил, что слова Трюхана не соответствуют действительности, так как он был в Донбассе, однако российских военных там не нашел.

    После этого участники ток-шоу перешли к обсуждению украинского закона о реинтеграции Донбасса. Документ предполагает признание России «агрессором» и стороной конфликта в Донбассе, несмотря на отсутствие доказательств. Комментируя законопроект, Бортко отметил, что Россия «должна с нетерпением ждать» момента, когда Украина осмелится применить силу против «агрессора». В этом случае ополченцам следует отойти на несколько километров назад, продемонстрировав, кто на самом деле является агрессором.

    «Когда пойдут украинские танки, ДНР и ЛНР будут защищаться, и будет сразу видно, кто агрессор, а кто нет», — сказал режиссер.

    В свою очередь Трюхан обвинил Россию в ведении «гибридной войны» против Украины, а также заявил, что Москва «оккупировала» Донбасс, выразив мнение, что война на юго-востоке закончится в считанные дни, в случае если Россия «отпустит» Украину. После этого Бортко обратился к Трюхану с уточняющим вопросом, действительно ли по его мнению Донбасс является «оккупированной территорией». Когда украинец ответил утвердительно, режиссер поинтересовался, почему Киев не забирает «оккупированные территории».

    «У вас теперь есть возможность его забрать. Почему вы этого не делаете? Не можете? Тогда о чем мы говорим? Сидите тихонечко и молчите в тряпочку», — посоветовал режиссер.

    Напомним, Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия на самом высоком уровне опровергает данные обвинения украинской стороны, отмечая, что Москва не является участником конфликта гражданского конфликта в Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что заявления Киева о причастности Москвы к событиям в Донбассе бездоказательны, так как до сих пор нет конкретных фактов и доказательств, несмотря на постоянные обвинения с украинской стороны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #донбасс #украина #бортко #трюхан
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