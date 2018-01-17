Putin Team проведет серию студенческих игр для молодежи

Москва, 17 января. Putin Team, а также студенческие штабы сторонников президента России Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуры на предстоящих выборах, проведут для молодежи серию студенческих игр «Кубок лидера», приуроченных ко Дню российского студенчества 25 января. Об этом сообщает сайт движения.

«Студенческие штабы сторонников Путина и Putin Team проведут Всероссийскую серию студенческих игр «Кубок лидера» ко Дню российского студенчества», — говорится в сообщении.

Тремя основными номинациями станут спорт, киберспорт, а также творческие баттлы. Кроме того, у студенческих штабов каждого региона будет возможность самостоятельно выбрать формат проведения «Кубка лидера» в соответствии с запросом в молодежной среде.

Самые масштабные турниры пройдут с 25 января в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Саратове, Ярославле и ряде других городов. Кроме того, в Москве с 8 по 11 февраля пройдут финальные соревнования «Кубка лидера» по киберфутболу.

Напомним, Владимир Путин баллотируется на выборы в качестве самовыдвиженца, до 31 января ему было необходимо собрать в свою поддержку 300 тыс. подписей, однако уже накануне в штабе заявили, что Путина поддержали своими подписями более миллиона человек. Выборы президента РФ состоятся 18 марта этого года.

Владимир Путин. Биография