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Политика
Ванкуверская встреча по КНДР вызвала недоумение МИД РФ
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    Ванкуверская встреча по КНДР вызвала недоумение МИД РФ

    20:42  17 Января 2018
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    МИД РФ прокомментировал результаты Ванкуверской встречи по КНДР

    Москва, 17 января. Результаты Ванкуверской встречи по КНДР, состоявшейся 16 января и изложенные в заявлении ее сопредседателей США и Канады, подтвердили сомнения российского МИД в полезности данного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

    Как отметил МИД РФ в опубликованном им заявлении, он с недоумением воспринял упоминание в итоговом документе встречи России и Китая, при том, что министры иностранных дел этих двух стран на встречу приглашены не были. Также недоумение МИД РФ вызвал пассаж о «важной и особой ответственности» России и Китая в нахождении долгосрочных решений проблем Корейского полуострова.

    «Хотелось бы напомнить, что наши страны на протяжении года предлагают такое решение и призывают других к нему присоединиться», – напомнили в МИД РФ.   

    Также российское внешнеполитическое ведомство назвало неприемлемым и контрпродуктивным предложение участникам встречи «поразмыслить» над введением односторонних санкций против КНДР, выходящих за пределы требований, указанных в резолюциях СБ ООН.

    Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре заявил, что убедить КНДР отказаться от ядерного оружия можно, только гарантировав безопасность Северной Кореи и организовав масштабные переговоры на самом высоком уровне. Он особо отметил, что решать тяжелую задачу денуклеаризации Корейского полуострова можно только посредством переговоров и прекращения давления на КНДР.  

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #кндр #мид рф #канада #ванкувер
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