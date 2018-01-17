ЛНР попросила Киев предоставить 19 областям Украины право на самоопределение

Луганск, 17 января. 19 регионов Украины должны получить право на самоопределение. Об этом заявил представитель Луганской народной республики на мирных переговорах по Донбассу Родион Мирошник.

Ранее руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой объявить современную Украину правопреемницей Украинской Народной Республики, а также признать советский период истории «оккупацией». Однако он забыл о том, что УНР не контролировала такие территории, как Крымский полуостров.

Непосредственно Мирошник иронично решил поддержать идею Вятровича. По мнению политика, преемственность должна быть идеологической, территориальной и юридической.

«Шесть областей — значит шесть областей. Остальные 19 должны получить свое право на самоопределение! Все, что незаконно получено Украиной от большевиков и коммунистов в ходе оккупации, должно быть возвращено оккупантам», — написал он в Facebook.

В результате вопросы Донбасса и Крыма автоматически будут сняты, однако неопределенной остается судьба Одесской, Херсонской и некоторых других областей.