Представитель ООН передаст правительству Сирии приглашение на переговоры в Вену

Брюссель, 17 января. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии прибудет в Дамаск, чтобы передать сирийскому правительству приглашение на переговоры в Вену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Рамзи Эзеддин Рамзи завтра прибудет в Дамаск, чтобы передать сирийскому правительству приглашение на участие в венской встрече, назначенной на 25 и 26 января. Рамзи сразу по прибытию проведет встречи с представителями сирийского МИД», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашения властям Сирии и «Сирийскому комитету по переговорам» для проведения межсирийских переговоров, которые состоятся 25 и 26 января в Вене. При этом девятый раунд межсирийских переговоров будет проходить в Вене, а не в Женеве, где они проходили до сих пор.

Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии. Глава государства отметил, что благодаря межсирийским переговорам в Астане были достигнуты соглашения о режиме прекращения огня и созданы зоны деэскалации, что стало хорошей основой для межсирийских переговоров под эгидой ООН.