Адвокат рассказал о намерении Януковича вернуться на Украину

Москва, 17 января. Бывший президент Украины Виктор Янукович собирается вернуться в страну. Об этом рассказал его адвокат Виталий Сердюк.

«Безусловно, (Янукович, прим. ФАН) имеет намерение вернуться на Украину. Пребывание на территории РФ является временной, вынужденной мерой», – заявил его адвокат.

Сердюк подчеркнул, что рассчитывает на то, что обстоятельства, из-за которых Янукович был вынужден покинуть Украину, будут « или решены, или отпадут».

Защитник бывшего украинского президента подчеркнул, что его клиент находится в России на законных основаниях.

Ранее защита Януковича сообщала, что экс-президент не может вернуться на Украину из-за угрозы его жизни и может давать показания для суда лишь дистанционно, оставаясь на территории РФ.

Напомним, что об угрозе жизни бывшего украинского президента Виктора Януковича на Украине ранее упоминал и президент РФ Владимир Путин. По его словам, участники государственного переворота на Украине в феврале 2014 года были готовы убить Януковича. Путин напомнил, что «в дни переворота вооруженные люди захватили резиденцию президента Украины, потом открывали огонь по кортежу Януковича, поэтому было понятно, что они были готовы идти до конца».