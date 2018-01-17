Российский ведущий попросил американца привезти открытку из «украинского» Крыма

Москва, 17 января. Российский телеведущий Артем Шейнин попросил американского политолога Марка Наклза привезти ему открытку из «украинского» Крыма, которого нет на картах мира.

В эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале произошла яркая дискуссия о международной политики, которая началась после того, как гость программы, американский публицист Марк Наклз в очередной раз назвал Крым «украинским». В свою очередь Шейнин поинтересовался у американца, где расположен «украинский» Крым на мировых картах, а также попросил Наклза привезти оттуда открытку к следующему выпуску программы.

«Марк, а можете до следующей программы съездить в украинский Крым и привезти мне оттуда открытку? Постараетесь? Я вас жду в следующий раз с открытками из украинского Крыма», — сказал Шейнин, на что Наклз пообещал «постараться».

После этого Наклз попытался замять данный инцидент, сказав, что Россия должна радоваться тому, что США до сих пор являются «гарантом мирового порядка». По его словам, только благодаря Вашингтону сохраняется территориальная целостность и границы ныне существующих государств. Однако другие гости программы напомнили американцу о вторжении США в Ирак. В ответ Марк Наклз заявил, что США «освободили и спасли» Ирак.

«Марк, меняю задание. Бог с ним, с украинским Крымом – его все равно не существует. К следующему приезду можете ли вы мне привезти пару открыток и селфи в свободном освобожденном Ираке? Я вам назову районы этой «освобожденной» столицы, где можно сфотографироваться», - отметил Шейнин.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.