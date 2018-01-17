Совфед обвинил США в навязывании «правильных» кандидатов в президенты России

Москва, 17 января. Американская сторона оказывает прямое и грубое вмешательство в дела Москвы, призывая к бойкоту президентских выборов-2018. Об этом заявил в среду председатель комиссии Совета Федерации России по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Из Вашингтона уже поименно навязывают «правильных» кандидатов в президенты России, либо предлагают бойкот самих выборов. Это прямое и грубое вмешательства в наши дела», — подчеркнул политик в своем выступлении на заседании СФ.

Как объяснил Климов, к бойкоту выборов в РФ призывают на «Радио Свобода», функционирующем на средства Соединенных Штатов Америки. Речь идет о заявлениях политиков и экспертов, выступающих в эфире данного СМИ, через которых проводится соответствующая мысль.

«То есть команда на бойкот идет напрямую из Вашингтона», — резюмировал он, перечисляя обвинения.

Напомним, в начале декабря 2017 года министерство юстиции Российской Федерации присвоило изданию «Радио Свобода» статус СМИ-иноагента.