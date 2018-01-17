Сирия сегодня: бойцы SDF поддержали Асада, «Силы Тигра» в Идлибе выдвинулись навстречу отрядам САА

Сирия, 17 января. Поддерживаемые США арабские боевики подняли портрет Асада в Ракке; правительственные войска в восточном Идлибе готовы к встрече с подкреплением из Алеппо; боевики все еще контролируют территорию Восточной Гуты. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Отряд SDF переметнулся на сторону правительства САР

Поддерживаемые США арабские боевики из Демократических сил Сирии (SDF), настроенные враждебно по отношению к легитимному правительству Сирии, в знак поддержки президента Башара Асада подняли его портрет в Ракке, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В Сети появилось видео, на котором показаны боевики арабских племен из подразделения «Фурсан Аль-Джазира», входящие в состав SDF, демонстрирующие поддержку правительства в Дамаске – мужчина поднимает фотографию президента Сирии Башара Асада в районе Сайф Аль-Даула города Ракки.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между арабскими и курдскими группировками SDF. Подразделение «Фурсан Аль-Джазира» состоит в SDF относительно недавно — с апреля 2017 года. Его члены — выходцы из Восточной Сирии.

В ожидании подкрепления

Сирийская сеть «Сама ТВ» выпустила отчет с юго-востока провинции Идлиб, в котором показано, что подкрепление САА — войска, танки и транспортные средства — вливается в регион, передает ливанское информагентство Al-Masdar.

В течение последних нескольких дней сирийские войска в южной части провинции Алеппо пытались связаться с армией, находящейся на востоке Идлиба на военном аэродроме «Абу-Духур».

Однако теперь, похоже, что штурмовые подразделения элиты САА «Сил Тигра», находящиеся в Идлибе, пытаются помочь дружественным силам из южного Алеппо, выдвинувшись навстречу. Согласно последним данным, военные находятся всего в четырех километрах друг от друга.

В связи с тем, что военные на юго-востоке Идлиба ведут бои с боевиками за освобождение территории, в зону боевых действий продолжают поступать дополнительные подкрепления всех типов — броня, войска и транспортные средства.

Бои в Восточной Гуте

В Сети появились видеоматериалы, на которых изображены боевики группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского толка, ранее была известна как «Лива аль-Ислам»; контролирует территорию оазиса Гута вблизи Дамаска и поддерживается Саудовской Аравией и Турцией) все еще контролирующие город Талль Фирзат в Восточной Гуте Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Несколько дней назад источники в САА сообщили, что Талль Фирзат был освобожден от боевиков. Тем не менее, экстремисты «Армии Ислама» преуспели и смогли вернуть территорию населенного пункта под свой контроль. На данный момент сирийские войска ведут контратаку, чтобы вновь освободить город от террористов.