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Сирия сегодня: бойцы SDF поддержали Асада, «Силы Тигра» в Идлибе выдвинулись навстречу отрядам САА
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    Сирия сегодня: бойцы SDF поддержали Асада, «Силы Тигра» в Идлибе выдвинулись навстречу отрядам САА

    20:43  17 Января 2018
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    Сирия сегодня: бойцы SDF поддержали Асада, «Силы Тигра» в Идлибе выдвинулись навстречу отрядам САА

    Сирия, 17 января. Поддерживаемые США арабские боевики подняли портрет Асада в Ракке; правительственные войска в восточном Идлибе готовы к встрече с подкреплением из Алеппо; боевики все еще контролируют территорию Восточной Гуты. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Отряд SDF переметнулся на сторону правительства САР

    Поддерживаемые США арабские боевики из Демократических сил Сирии (SDF), настроенные враждебно по отношению к легитимному правительству Сирии, в знак поддержки президента Башара Асада подняли его портрет в Ракке, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    В Сети появилось видео, на котором показаны боевики арабских племен из подразделения «Фурсан Аль-Джазира», входящие в состав SDF, демонстрирующие поддержку правительства в Дамаске – мужчина поднимает фотографию президента Сирии Башара Асада в районе Сайф Аль-Даула города Ракки.

    Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между арабскими и курдскими группировками SDF. Подразделение «Фурсан Аль-Джазира» состоит в SDF относительно недавно — с апреля 2017 года. Его члены — выходцы из Восточной Сирии.

    Отряд SDF переметнулся на сторону правительства САР

    В ожидании подкрепления

    Сирийская сеть «Сама ТВ» выпустила отчет с юго-востока провинции Идлиб, в котором показано, что подкрепление САА — войска, танки и транспортные средства — вливается в регион, передает ливанское информагентство Al-Masdar.

    В течение последних нескольких дней сирийские войска в южной части провинции Алеппо пытались связаться с армией, находящейся на востоке Идлиба на военном аэродроме «Абу-Духур».

    Однако теперь, похоже, что штурмовые подразделения элиты САА «Сил Тигра», находящиеся в Идлибе, пытаются помочь дружественным силам из южного Алеппо, выдвинувшись навстречу. Согласно последним данным, военные находятся всего в четырех километрах друг от друга.

    В связи с тем, что военные на юго-востоке Идлиба ведут бои с боевиками за освобождение территории, в зону боевых действий продолжают поступать дополнительные подкрепления всех типов — броня, войска и транспортные средства.

    Правительственные войска в восточном Идлибе готовы к встрече с подкреплением из Алеппо

    Бои в Восточной Гуте

    В Сети появились видеоматериалы, на которых изображены боевики группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского толка, ранее была известна как «Лива аль-Ислам»; контролирует территорию оазиса Гута вблизи Дамаска и поддерживается Саудовской Аравией и Турцией) все еще контролирующие город Талль Фирзат в Восточной Гуте Дамаска, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Несколько дней назад источники в САА сообщили, что Талль Фирзат был освобожден от боевиков. Тем не менее, экстремисты «Армии Ислама» преуспели и смогли вернуть территорию населенного пункта под свой контроль. На данный момент сирийские войска ведут контратаку, чтобы вновь освободить город от террористов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #дамаск #асад #идлиб #джейш аль-ислам #sdf #армия ислама #силы тигра #абу-духур
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