Бизнесмен от коммунистов: почему падает рейтинг Грудинина, и как он его будет надувать

Социологи и политологи, следящие за предвыборной кампанией в России, отметили снижение рейтинга кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Это снижение связывают как с колебаниями медийного фона, так и с серьезным замешательством той части избирателей, которая традиционно голосует за кандидатов от коммунистических и левых партий.

Как отмечают эксперты и политики, традиционного «левого» избирателя смутило, что Грудинин, не являясь членом КПРФ, представляет собой скорее бизнесмена от коммунистов, то есть представителя той части общества, которую не приемлют сторонники советских ценностей. Также многих потенциальных избирателей КПРФ разочаровало, что Грудинин отдыхает и лечится за границей, что многими было сочтено недостаточно патриотичным. Людям также не понравилось, что у Грудинина имелись миллионные иностранные активы, которые он к тому же скрывал.

На что еще надо обратить внимание, говоря о Грудинине, Федеральному агентству новостей объяснил заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» политолог Сергей Малинкович.

«Коммунистическим левым избирателям — людям очень внимательным — далеко не безразлично, как себя ведет их кандидат, — отметил Сергей Малинкович. — Левый избиратель постоянно мониторит источники, постоянно тестирует кандидата, который ему предлагается. Поэтому, конечно, узнав о зарубежных счетах Грудинина, о его связях с Западом, а это именно так называется, левый избиратель сразу же стал менять свои симпатии».

Тем не менее, по словам Малинковича, Грудинин так просто от борьбы не откажется.

«Сейчас Грудинин и его сторонники, которые ведут кампанию на западные деньги, видят, что его рейтинг пошел вниз, стал разрушаться, снижаться, — отметил собеседник ФАН. — Спонсоры Грудинина это видят, поэтому сейчас этому кандидату вбросят огромные деньги. Так что, наверняка, Грудинин будет активно пытаться снова надуть свой рейтинг. Ну, а те объяснения, которые он дает по поводу своих зарубежных счетов, выглядят просто издевательством, это значит, что он не считает нужным серьезно обсуждать эту проблему. Скорее всего, там есть огромная неучтенная финансовая база, которая могла быть сформирована путем ухода от налогов, и которую он сможет пустить на избирательную кампанию. Поэтому надо быть очень бдительными, надо постоянно информировать граждан о том, что происходит».

По словам Малинковича, Грудинин представляет серьезную угрозу не только для левого движения, но и для всей России.

«Грудинин — это серьезная угроза России, это угроза по дискредитации всего левого движения, — отметил лидер «Коммунистов России». — Думаю, это такой черный джокер избирательной кампании. Но, слава богу, люди стали разбираться — это результат работы в том числе нашей партии — партии настоящих коммунистов. Надо сформировать альтернативный Грудинину левый фланг, чтобы левый избиратель мог спокойно прийти на выборы, забыть о Грудинине с его миллиардами и проголосовать за нормального кандидата, чья история прозрачна и понятна. Если не будет альтернативного кандидата от коммунистов, левый избиратель на выборы не пойдет. Именно поэтому очень важно, чтобы была обеспечена возможность для того, чтобы свою программу мог представить наш кандидат Максим Сурайкин, который, в отличие от Грудинина, сейчас собирает подписи».

Как отмечают политологи, финансовая нечистоплотность Грудинина не единственная проблема, которая привела к падению его рейтинга. Многие понимают, что Грудинин — бизнесмен, предприниматель, и это его потолок. Уровень министра, руководителя региона может быть ему по плечу, но что касается руководства страной — для этой роли он явно не подходит. Кроме того, у представителя КПРФ отсутствует полноценная команда, что, безусловно, скажется на его возможностях стать хоть сколько-нибудь серьезным претендентом на пост президента.