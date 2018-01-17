«Нафтогаз» назвал сроки возобновления закупок газа у «Газпрома»

Киев, 17 января. «Нафтогаз Украины» может возобновить закупку газа у российской транснациональной корпорации «Газпром» в первом квартале 2018 года. Об этом в среду рассказал председатель правления украинской компании Андрей Коболев.

В ближайшие несколько дней представители «Нафтогаза» и «Газпрома» планируют провести переговоры, посвященные исполнению решения арбитражного суда Стокгольма.

«Если все пойдет по плану и «Газпром» будет адекватным в имплементации решения Стокгольма, потому что нам еще нужно определенную документальную работу сделать, над чем мы работаем прямо сейчас, мы начнем покупать в первом квартале», — объяснил Ковалев.

Согласно предварительным данным, в 2018 году Киев намерен закупить около четырех-пяти миллиардов кубометров голубого топлива у России, а также продолжить импортировать газ из стран Европы.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин указал на то, что Киев может не исполнить решение Стокгольмского арбитража, согласно которому «Нафтогаз Украины» должен закупать у «Газпрома» около пяти миллиардов кубометров газа ежегодно.