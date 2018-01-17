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Украинцы отреагировали на слова Порошенко о цели России «уничтожить Украину»
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    Украинцы отреагировали на слова Порошенко о цели России «уничтожить Украину»

    19:57  17 Января 2018
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    Украинцы прокомментировали слова Порошенко о желании РФ уничтожить Украину

    Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство. Об этом он заявил в ходе своего выступления на приеме руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в Киеве.

    Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую «сферу влияния», однако «доверять Москве нельзя».

    «Все, что сегодня делает Россия в Украину, имеет одну-единственную цель: уничтожить украинское государство как таковое. Украина сегодня на передовой: именно украинская армия ценой жизней своих героев защищает мир, стабильность и демократию в Европе. Именно в Украине продолжается создание Европы», — заявил Порошенко.

    Заявление президента Украины вызвало негативную реакцию со стороны украинцев в социальных сетях. Жители Украины обратили внимание на нелогичность заявления Порошенко, напомнив, что Киев продолжает покупать у России уголь, а также намерен возобновить закупки газа у «Газпрома».

    «Петр Алексеевич, а зачем тогда газ покупать в России, когда она хочет нас уничтожить?» — спрашивает Saimon Sucre.

    Украинцы прокомментировали слова Порошенко о желании РФ уничтожить Украину

    «А я думал это вы делаете», — пишет Игорь Бузницкий.

    Украинцы прокомментировали слова Порошенко о желании РФ уничтожить Украину

    «Петр, а почему вы ничего не делаете, чтобы Москва не захватывала Украину? Только сидите в кресле и строчите эти посты», — интересуется Oleg Grimm.

    Украинцы прокомментировали слова Порошенко о желании РФ уничтожить Украину

    «Именно поэтому мы будем покупать газ у России?» — спрашивает Дмитрий.

    Украинцы прокомментировали слова Порошенко о желании РФ уничтожить Украину

    «А правду сказать слабо? Защищают мой капитал, мою власть. Рискуют своей жизнью за меня, господина Порошенко. Убивают мирных граждан в Донбассе, чтобы я господствовал», — пишет Кристина VVVVVVV.

    Украинцы прокомментировали слова Порошенко о желании РФ уничтожить Украину

    «А как можно углем уничтожить? Ааа, понял Петро, очередной развод, так бы сразу и сказал», — отмечает Туфля Хрущева.

    Украинцы прокомментировали слова Порошенко о желании РФ уничтожить Украину

    Стоит отметить, что Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия на самом высоком уровне опровергает данные обвинения, подчеркивая, что Москва не является участником внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что заявления Киева о причастности Москвы к событиям в Донбассе бездоказательны, так как до сих пор никто не смог предъявить конкретных фактов и доказательств, несмотря на неоднократные обвинения.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #киев #украина #порошенко #украинцы
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