Онищенко призвал россиян сорвать планы агентов Запада по бойкоту выборов-2018

Почему для россиян так важно принять участие в президентских выборах, кто заинтересован в различных «забастовках» и «бойкотах», и что было бы неплохо подправить в избирательном законе, Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По словам Геннадия Онищенко, он не видит среди кандидатов политиков, которые могли бы хоть сколько-нибудь всерьез соперничать с действующим президентом РФ Владимиром Путиным, который, по словам депутата, является общепризнанным лидером нации. При этом, отметил Онищенко, вместе с реальными политиками, которые намерены поучаствовать в выборах, о своих президентских «амбициях» заявили люди, которым, по мнению парламентария, не место в списке кандидатов.

«На мой взгляд, сложившаяся на сегодня система выборов нуждается в доработке, — отметил Геннадий Онищенко. — На сегодня у нас два официально зарегистрированных кандидата и еще 16 человек, которые идут через самовыдвижение или через непарламентские партии и сейчас собирают подписи. Ну, объясните, кому нужно столько кандидатов? На мой взгляд, в окончательном бюллетене должно быть всего несколько человек. Для этого нужно еще на предварительных этапах, на региональном уровне отсеивать неподходящих кандидатов. Пока же у нас достаточно несовершенный фильтр, поэтому в списках кандидатов оказываются некие девицы, которые не имеют опыта руководства даже самими собой. Ну что это такое?! А вот если бы были региональные партийные отсевы, тогда на президентские выборы выходили бы люди, действительно достойные носить высокое и почетное звание — кандидат в руководители страны. И не страшно, что это звание присваивалось бы им на короткий период — только на время выборов».

По словам Геннадия Онищенко, нынешнее многообразие кандидатов кажется ему, мягко говоря, избыточным.

«На мой взгляд, некоторые опереточные кандидаты просто позорят избирательный процесс, — отметил собеседник ФАН. — Полагаю, в ответ на эти мои слова сразу же раздастся визг, что мол каждый имеет право выдвигаться. Но кроме наличия права, те, кто претендует на то, чтобы стоять во главе государства, должны соответствовать определенным требованиям. Конечно, люди, которые уже выдвинулись, не виноваты, что такова наша избирательная система. Некоторые из них, наверно, думают: «Я могу заявиться, найти добрых дяденек, которые за меня заплатят, соберут мне голоса, и я пойду на выборы, не будучи в состоянии никак — ни в моральном, ни в образовательном, ни в психологическом плане не то что стать президентом страны, но даже работать на дальних подступах к президентской администрации». Это, на мой взгляд, главный изъян нашей избирательной системы и как раз тот случай, когда нам надо двигаться к ее совершенствованию».

Остановился Геннадий Онищенко и на звучащих в соцсетях призывах к так называемой «забастовке избирателей» или даже к прямому бойкоту президентских выборов. По мнению первого зампреда комитета Госдумы, за подобными призывами стоит не оппозиция, а прямые агенты влияния Запада.

«Скажу несколько слов по поводу призывов к бойкоту выборов, которые якобы исходят от части оппозиции, — отметил Геннадий Онищенко. — Не могу сказать, что у нас есть некая оппозиция, которая призывает к бойкоту. Просто люди, которые призывают не являться на выборы, выполняют инструкции, полученные из-за рубежа — это же очевидно. Поэтому сказать, что такие призывы исходят от оппозиции, я в общем-то не могу. Все эти призывающие к бойкоту персонажи, которые не были зарегистрированы, и их сторонники — это никакая не оппозиция, а просто агенты влияния Запада».

По словам Геннадия Онищенко, замысел тех, кто призывает к «бойкоту» выборов-2018, совершенно очевиден — посеять сомнения в легитимности президента, который будет избран в марте 2018 года.

«Эти агенты влияния играют на том, что для любой политической системы важно, чтобы явка на выборах была высокой, — отметил собеседник ФАН. — Высокая явка на президентских выборах в марте 2018 года подтвердит, что, проголосовав за одного из кандидатов, свой выбор сделает большинство россиян, имеющих право голоса. Замысел тех, кто призывает не идти на выборы, очень простой. Это делается для того, чтобы весь следующий политический цикл заявлять, что избранный президент якобы не является легитимным. Потому что если, условно говоря, на выборы пришло около 50% населения, то получится, что за того, кого изберут президентом, проголосовало меньше половины всех избирателей, то есть глава государства не избран объективным большинством. Те, кто ратует за бойкот, надеются реализовать именно этот сценарий, никакого другого замысла у них нет».

Однако, подчеркнул Геннадий Онищенко, нет никакого сомнения, что все призывы к так называемому «бойкоту» выборов-2018 являются абсолютно бессмысленными, поскольку такая линия поведения неприемлема для абсолютного большинства российских граждан даже на уровне абстрактной идеи. Тем не менее, парламентарий еще раз призвал россиян проявить гражданскую сознательность и прийти на выборы, чтобы сорвать любые попытки Запада поставить под сомнение легитимность российской власти. Впрочем, по словам Геннадия Онищенко, он ни минуты не сомневается, что подавляющее большинство граждан РФ, имеющих право голоса, 18 марта придет на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за самого достойного кандидата.