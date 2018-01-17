Сирия, 17 января. «Тахрир Аш-Шам» направила подкрепление на юг провинции Алеппо. Сообщения о воздушной атаке израильских ВВС в Дамаске не подтвердились. Курды обнаружили «спящую ячейку» ИГИЛ1 в северной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: опровергли сообщения об атаке ВВС Израиля в Дамаске; ударили по позициям боевиков на северо-востоке Дамаска; направили подкрепление и военную технику в Идлиб.

«Исламское государство»1: противостоит ССА** в провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции курдов в районе населенного пункта Махсанли северо-восточнее Алеппо; направила дополнительные отряды в сторону города Аль-Хадер к юго-западу от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: приобрела нового союзника на севере провинции Хомс; обстреливает позиции «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; утверждает, что захватила танк САА в Идлибе.

Курды: обнаружили «спящую ячейку» ИГ1 на окраине населенного пункта Кобани в Алеппо.

Провинция Дамаск

Ранее сообщалось о том, что некоторые оппозиционные СМИ опубликовали данные об обстреле сирийского аэродрома «Меззех», расположенного вблизи города Дамаск, израильскими военными самолетами. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, данные сведения не получили подтверждения. Как сообщил источник, близкий к Сирийской арабской армии (САА), никаких взрывов в районе аэропорта не происходило.

Тем временем военные самолеты ВВС Сирии возобновили боевые вылеты на северо-востоке Дамаска. Как передает агентство новостей EMC News Center, авиаудары сирийской авиации пришлись по военным объектам радикалов вооруженной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Дума, Хараста и Ирбин. О потерях со стороны боевиков пока не сообщалось.

Провинция Алеппо

Турецкий военный источник в социальной сети Twitter (op_shield) сообщает о том, что вооруженные столкновения между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА) отмечаются у населенного пункта Махсанли, находящемся на линии соприкосновения сил севернее города Манбидж. Известно, что радикалы вооруженной оппозиции ведут ракетный огонь по укрепрайонам курдских отрядов из ракетных установок.

Тем временем недалеко от населенного пункта Кобани курдами была обнаружена «спящая ячейка» «Исламского государства». Согласно данным Twitter-канала (AfarinMamosta), были взяты под стражу как минимум десять ИГИЛовцев. Кроме того, были найдены несколько «поясов шахидов», что говорит о том, что радикалы, скорее всего, готовили нападение с участием смертников.

В силу того что террористическое формирование «Тахрир Аш-Шам» продолжает нести потери в столкновениях с Сирийской арабской армией (САА) в южной части Алеппо, лидеры боевиков направили крупный военный конвой в сторону населенного пункта Аль-Хадер к юго-западу от столицы провинции. По данным интернет-портала ischark, 15 бронированных автомобилей выдвинулись в сторону города, чтобы укрепить линию обороны. В свою очередь, правительственные войска вскоре также заручатся поддержкой дополнительных отрядов в районе Аль-Хадера.

Провинция Хомс

Информационное агентство EMC News Center, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщило о том, что антиправительственная группировка «Батальон Аль-Муатасим Биллах» вошла в состав формирования «Джейш Аль-Наср», которое выступает на стороне альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» на севере Хомса. Напомним, многие исламистские организации, базирующиеся в районе населенного пункта Ар-Растан, входят в число «умеренной оппозиции» и соблюдают перемирие, установившееся на севере региона после переговоров между представителями радикалов и армии САР, проведенных при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Однако в отношении «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** и ее союзников режим прекращения огня не действует.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Twitter (jisrtv) передает, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) ведут обстрел укрепрайонов террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающей на стороне «Исламского государства», недалеко от населенных пунктов Сахм Аль-Джаулан и Аш-Шаджар. Информации о потерях сторон пока не поступало. Напомним, противники время от времени возобновляют боевые действия на юго-западе провинции, тем не менее серьезно продвинуться ни одной из сторон пока не удается.

Провинция Идлиб

После того как террористы «Исламского государства» предприняли попытку атаки опорных пунктов правительственных подразделений, в регион прибыло подкрепление армии САР. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, дополнительные части САА прибыли в регион вместе с тяжелой военной техникой. Сообщается, что войска Башара Асада намереваются продвигаться в сторону отрядов САА, которые развивают наступление в южной части провинции Алеппо. На данный момент сирийские штурмовые группы в Идлибе и Алеппо разделяют всего четыре километра.

Между тем радикалы утверждают, что силам вооруженной оппозиции удалось захватить танк Сирийской арабской армии (САА) в районе границы между провинциями Хама и Идлиб, что не было подтверждено правительственными источниками. Также исламисты заявляют о том, что обстреливают позиции армии САР недалеко от недавно освобожденного города Каратин Аль-Кабир. Тем не менее никаких данных о потерях со стороны правительственных войск не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)