Выборы-2018: ЦИК заявил об обязательной аккредитации иностранных наблюдателей

Москва, 17 января. Все иностранные наблюдатели должны пройти аккредитацию для участия в президентских выборах в России в марте этого года, заявил член Центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев.

Журналисты попросили Лихачева прокомментировать информацию о том, что МИД России предложил ЦИК лишить американских дипломатов права быть наблюдателями на выборах-2018. Отмечается, что это должно было стать ответом на недопуск российских дипломатов на избирательные участки во время выборов президента США в 2016 году. Однако Лихачев опроверг эту информацию: из министерства иностранных дел таких предложений на данный момент не поступало.

Представитель ЦИК назвал главные обязательные условия для всех иностранных наблюдателей.

«Должно быть приглашение — это главное — одного из субъектов, а субъекты — это президент, правительство, две палаты парламента и Центральная избирательная комиссия, — констатировал он. — И нужна аккредитация в ЦИК — это обязательно, независимо от субъекта приглашения».

Президент России Владимир Путин ранее заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей россиян. Как отметили в избирательном штабе Путина, на утро 17 января количество голосов в поддержку действующего главы превысило миллион.