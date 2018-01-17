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Делегации КНР и КНДР пройдут под общим флагом на открытии Олимпиады-2018
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    Делегации КНР и КНДР пройдут под общим флагом на открытии Олимпиады-2018

    19:32  17 Января 2018
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    Делегации КНР и КНДР пройдут под общим флагом на открытии Олимпиады-2018

    Москва, 17 января. Сеул и Пхеньян достигли исторической договоренности, решив, что сборные стран выйдут на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане под общим флагом.

    Такое решение было принято  после проведения нескольких встреч на территории демилитаризованной зоны между КНР и КНДР. Отмечается, что северокорейские и южнокорейские спортсмены выйдут на церемонию открытия Игр под белым флагом, на котором будет изображен силуэт Корейского полуострова.

    Таким образом атлеты покажут всему миру стремление к национальному воссоединению. 

    Кроме того, в среду стороны также договорились о численности делегации спортсменов КНДР в Пхенчхане — на Олимпийские игры в итоге отправятся 150 спортсменов. 

    Также стало известно, что Южная и Северная Корея выставят на Олимпиаду общую команду в женском хоккее, отмечает «Утро.ру».    

    Напомним, 23-е Зимние Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане 9 февраля. Участие команды Северной Корее в Олимпиаде до последнего момента оставалось под вопросом из-за осложнившейся в последнее время ситуации на Корейском полуострове. Это было связано в том числе с испытаниями сверхдальних ракет, которые проводила Северная Корея.

    Отметим, президент России Владимир Путин, комментируя положение дел на Корейском полуострове, неоднократно отмечал, что единственный путь заставить Пхеньян отказаться от испытаний вооружения и тем самым снизить напряженность в регионе, это — организовать масштабные переговоры на самом высоком уровне.     

     

     

       

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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