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Золото Полуботка, французы и царские облигации. Колонка Олега Денежки
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    Золото Полуботка, французы и царские облигации. Колонка Олега Денежки

    20:14  17 Января 2018
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    Золото Полуботка, французы и царские облигации. Колонка Олега Денежки

    Французские граждане изыскали способ обогатиться, ничего не делая, за счет России. Держатели железнодорожных акций Российской империи выпуска второй половины 19 века требуют у РФ выкупить их. Сумма немалая — 53 миллиарда евро. Французское правительство схватилось за голову, предвидя дипломатические проблемы, и 17 января поспешило заявить, что иска не будет. Но факт остался фактом.

    Говорят, богатство — не порок. А у французов и жадность пороком не является. Назвав себя второй Францией, украинцы были не так уж далеки от истины. Перед нами поистине два братских народа. Одни мечтают найти мифическое золото Полуботка и взыскать с России компенсации за Крым и Донбасс, вторые уже второй раз в истории пытаются содрать с России деньги. Без пота и усилий.

    Итак, 15 января граждане Франции обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием вернуть списанные долги. Причем иск не просто коллективный, он, можно сказать, массовый, как эпидемия птичьего гриппа: выплат требуют около 400 тысяч наследников держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний.

    Об истории вопроса. В 1867 году, после отмены крепостного права, в России началась промышленная революция и бурный рост экономики. Строительство железных дорог поначалу было эксклюзивной привилегией государства, и царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации. Причем обеспечивали их золотом.

    В течение трех последующих десятилетий, когда строительство железных дорог в Российской империи переживало настоящий бум, в результате которого Россия вышла на первое место по общей протяженности железнодорожных путей в Европе, французские инвесторы вложили в проект в общей сложности 15 миллиардов франков, что по нынешнему курсу и составляет 53 миллиарда евро.

    Золото Полуботка, французы и царские облигации. Колонка Олега Денежки

    Надо сказать, что часть вкладчиков еще в 19-м и начале 20 века все-таки получили свою прибыль. Но в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ильич Ленин принял решение об отказе от дореволюционных финансовых обязательств. Последующие события — Гражданская и Вторая мировая войны — окончательно похоронили перспективу выплат. Это была уже другая страна — СССР. И в 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами Империи. На тот момент Россия уже вернула Франции более 330 миллионов евро. В счет всех долгов.

    И вот, не прошло и 20 лет с момента заключения этого договора, как потомки держателей акций проснулись. Что их разбудило — будильник, Герцен или кампания политического давления на Россию — достоверно неизвестно. Но факт налицо.

    Узнав о намерениях французов начать скандальную тяжбу за мифические долги кабинетов династии Романовых, правительство Франции, а именно — министерство финансов страны — поспешило сделать заявление.

    «Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу «русских займов» были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами. Перепись, произведенная министерством финансов, позволила установить, что 315 219 держателей займов имели в своем владении около девяти миллионов ценных бумаг. Эти держатели получили выплаты», — напомнили в ведомстве.

    И заодно пояснили, что на данный момент «межгосударственные споры устранены», и Франция воздерживается от любых требований к российской стороне по этому вопросу, потому что заключенное между государствами соглашение не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования».

    «Государство, однако, не связано никакими обязательствами перед этими людьми в связи с заключенным соглашением между Францией и Россией», — подчеркнули в министерстве.

    Золото Полуботка, французы и царские облигации. Колонка Олега Денежки

    История имеет давние корни. В том же роковом для России 1918 году Франция потребовала от молодой Советской республики оплатить поставки вооружений, которые Франция осуществила в ходе мировой войны. Причем деньги эти уже были на счетах во французских банках. Однако ответственный за эти деньги русский дипломат граф Алексей Алексеевич Игнатьев наотрез отказался производить перевод. Не состоявший на службе в советском правительстве граф отбивался от требований французов и белоэмигрантских кругов, требовавших «отдать деньги на контрреволюцию».

    Граф жил в нищете, работал таксистом и выращивал шампиньоны и лишь в 20-х годах вернулся в Россию, вернув царские вклады. Эти события описываются в автобиографической повести «20 лет в строю». Кстати, рекомендую.

    Но французы, как и украинцы, деньги не хранят и даже не тратят, они больше любят их получать. Вообще французы слывут одними из самых жадных в Европе. Например, цветы во Франции не дарят, во всяком случае точно не в таком масштабе и не по любому поводу, как в России. Цветы во Франции продают в продуктовых магазинах и покупают вместе с картошкой, чтобы на стол поставить для украшения. И вообще, подарки не приняты. Ни в гостях, ни по праздникам. Но это не значит, что французы не любят их получать.

    Вот и требуют.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олег Денежка
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    #россия #франция
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