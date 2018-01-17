Выборы-2018: съезд партии «Женский диалог» решил поддержать Путина

Москва, 17 января. Съезд партии «Женский диалог» принял решение поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина, который планирует участвовать в президентских выборах-2018. Об этом журналистам сообщила председатель партии Елена Семерикова.

«Единогласно партия поддержала действующего президента Путина», — цитирует ее слова РИА Новости.

Решение о поддержке Путина было принято еще 10 января 2018 года.

Напомним, в конце декабря Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признала неправомочным выдвижение Елены Семериковой кандидатом в президенты страны от партии «Женский диалог». Это связано с тем, что съезд партии был проведен с нарушениями.

Ранее стало известно о том, что кандидатуру Владимира Владимировича Путина на выборах в марте 2018 года также намерены поддержать «Гражданская сила», «Партия пенсионеров России», «За справедливость», «Партия свободных граждан» и «Города России».

Владимир Путин. Биография