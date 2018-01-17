Глава Генштаба ВСУ сообщил, когда США поставят Украине комплексы Javelin

Киев, 17 января. США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшие пять-шесть месяцев, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Украинские СМИ назвали примерный срок передачи Киеву американских Javelin. Отмечается, что украинские власти ждут поставок в ближайшие полгода.

«Они называют разные сроки — от двух до пяти-шести месяцев», — рассказал журналистам Муженко.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине летального оружия, в частности противотанковых ракет Javelin. Предполагается, что Вашингтон передаст Киеву 35 пусковых установок Javelin. Украинский президент Петр Порошенко ожидает этих поставок до конца текущего года.

Напомним, в Донбассе продолжается вооруженный конфликт. В течение суток понедельника, 15 января, киевские силовики семь раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики.