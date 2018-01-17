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Украина
Глава Генштаба ВСУ сообщил, когда США поставят Украине комплексы Javelin
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    Глава Генштаба ВСУ сообщил, когда США поставят Украине комплексы Javelin

    19:12  17 Января 2018
    865

    Глава Генштаба ВСУ сообщил, когда США поставят Украине комплексы Javelin

    Киев, 17 января. США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшие пять-шесть месяцев, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

    Украинские СМИ назвали примерный срок передачи Киеву американских Javelin. Отмечается, что украинские власти ждут поставок в ближайшие полгода.

    «Они называют разные сроки — от двух до пяти-шести месяцев», — рассказал журналистам Муженко.

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку Украине летального оружия, в частности противотанковых ракет Javelin. Предполагается, что Вашингтон передаст Киеву 35 пусковых установок Javelin. Украинский президент Петр Порошенко ожидает этих поставок до конца текущего года.

    Глава Генштаба ВСУ сообщил, когда США поставят Украине комплексы Javelin

    Напомним, в Донбассе продолжается вооруженный конфликт. В течение суток понедельника, 15 января, киевские силовики семь раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #всу #киев #украина #поставки #javelin
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