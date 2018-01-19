Сирия: жители провинции Дейр-эз-Зор в интервью ФАН поблагодарили РФ и САА за спасение их домов от ИГ

Жители провинции Дейр-эз-Зор продолжают постепенно возвращаться в свои дома. Из лагеря для беженцев в окрестностях административного центра региона в город Меядин отправилась новая партия мирных жителей. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) также прибыл на точку сбора в поселении Марбаийя, где поговорил с беженцами, ожидавшими отправки домой.

Вынужденные переселенцы, которые нашли временное пристанище в окрестностях Дейр-эз-Зора, отдельные районы которого на протяжении всего сирийского конфликта оставались под контролем правительственной армии САР, собрались в поселке Марбаийя, расположенном в нескольких километрах к юго-востоку от административного центра. Многие из беженцев, ожидавших скорейшей отправки домой в Меядин и другие близлежащие населенные пункты на западном берегу Евфрата, пришли к месту сбора с сирийскими флагами и фотографиями легитимного президента Башара Асада, тем самым выражая благодарность официальному Дамаску.

Один из жителей рассказал нашему корреспонденту, что во время жизни в лагере правительство САР и союзники Сирии в лице, прежде всего, России регулярно обеспечивали беженцев всем необходимым, благодаря чему они сейчас и живы.

«Командование вооруженных сил нашей страны и российские представители дали нам автобусы, чтобы добраться до дома, а также все предметы первой необходимости для наших семей. Слава Аллаху, мы все живы и здоровы, жители танцуют от радости. Вчера мы отмечали всю ночь напролет. Спасибо господину президенту Башару Асаду за все, за то, что мы теперь в безопасности. Мы просим бога, чтобы все скорее вернулось на свои места и солнце снова стало светить для нас также ярко. Мы уже натерпелись сполна. Сирия должна стать такой, какой была раньше, где все мы были братьями друг другу, одним целым, готовые воевать плечом к плечу против всех угроз извне», — также добавил мужчина.

Глава комитета безопасности провинции Дейр-эз-Зор рассказал репортеру ФАН, что местные власти принимают все усилия по наведению порядка и установлению прежней мирной жизни в регионе. Он также добавил, что перед отправкой жителей в освобожденные районы на западном побережье инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА), обученные российскими саперами, провели контрольную проверку территорий на наличие мин, растяжек и других взрывных устройств, оставленных боевиками ИГИЛ1 (деятельность запрещена в РФ).

Напомним, данный регион на востоке арабской республики оставался последним бастионом «Исламского государства»1, однако осенью прошлого года благодаря поддержке ВКС РФ правительственные войска САР разблокировали и полностью зачистили оккупированные районы административного центра, а затем отбили ключевые города Маадан-Джадид, Меядин, Абу Кемаль и все остальные населенные пункты на западном берегу Евфрата. Между тем восточная часть провинции, где все еще фиксируется высокая активность разрозненных отрядов ИГИЛ, находится под контролем курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF), действующих при поддержке коалиции во главе с Соединенными Штатами.

1 Организация запрещена на территории РФ.