Путин: На благоустройство малых городов выделят дополнительно 5 млрд рублей

Коломна, 17 января. Пять миллиардов рублей будет выделено на реализацию лучших проектов благоустройства в малых городах России. Об этом, выступая на Форуме малых городов и исторических поселений, заявил президент России Владимир Путин.

«Выделим еще дополнительно пять миллиардов рублей, но они должны быть напрямую направлены в эти малые города и исторические поселения», — отметил Путин.

Российский лидер рассказал, что в 2017 году по его поручению было решено провести конкурс для определения лучших проектов и практик благоустройства в малых городах. По словам Путина, его сильно удивило то, что, оказывается, «деньги поступили в регионы, но до малых городов и исторических поселений они практически не дошли».

Президент России подчеркнул, что доля малых городов в распределении финансирования должна быть непременно обеспечена как в этом, так и в 2019 году.

Отметим, что во время посещения Форума, проходящего в Коломне, Владимир Путин также заявил, что работа по модернизации медицинских и образовательных учреждений в малых городах России продолжится.