Названы лучшие города России для прохождения студенческих стажировок

Москва, 17 января. Представители проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» опросили студентов и выпускников вузов, чтобы определить, в каких городах лучше всего проходить производственную практику.

Студенты и выпускники поделились с активистами своим мнение, куда лучше всего устраиваться для прохождения производственной практики. Лидером в рейтинге городов оказалась Москва. Серебро досталось Петербургу. Тройку лидеров замкнул Краснодар. Четвертое и пятое места разделили Пенза и Рязань соответственно, пишет «Ридус».

Координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин также уточнил, с образованием по какой специальности молодые люди наиболее востребованы.

«По итогам мониторинга стало ясно, что интерес к инженерным специальностям у соискателей возрастает, — рассказал он. — Также растет количество работодателей, участвующих в подготовке кадров».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании, которое сейчас уделяется в России совершенствованию и подготовке инженерных и рабочих кадров. Глава государства подчеркнул, что их подготовка проводится в соответствии с запросами экономики и высокотехнологичных производств.

Владимир Путин. Биография