Ирак может получить усиленную военную помощь от НАТО

Брюссель, 18 января. Глава военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел заявил о намерении усилить военную помощь Ираку со стороны НАТО.

Петр Павел отметил, что альянс намерен оказать помощь Багдаду в укреплении обороноспособности страны и обучении силовиков, этот вопрос министры обороны планируют обсудить в феврале текущего года.

«Мы готовы предоставить больше помощи, основываясь на особых требованиях международной коалиции и иракского правительства», — отметил глава военного комитета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о полной победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в Ираке, однако США сохраняют военное присутствие в стране. Вашингтон заявил, что некоторые иракские формирования, имея в виду шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби», после победы над ИГИЛ1 должны сложить оружие и вернуться домой. Лидеры «Аш-Шааби» ответили, что после победы над «Халифатом» Ирак должны покинуть американские войска.

1 Организация запрещена на территории РФ.