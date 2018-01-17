Де Мистура пригласил делегации Дамаска и оппозиции на переговоры по Сирии в Женеве

Брюссель, 17 января. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашения делегациям Дамаска и оппозиции на девятый раунд переговоров по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

По данным пресс-службы де Мистура направил приглашения властям Сирии и «Сирийскому комитету по переговорам» для проведения специальной встречи 25 и 26 января в Вене. Отмечается, что девятый раунд межсирийских переговоров будет проходить в Вене, а не в Женеве, где они проходили до сих пор. Данное решение объясняется более «удобной логистикой».

Стоит отметить, что восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве проходил с 28 ноября по 15 декабря. В ходе восьмого раунда сирийская оппозиция и представители правительства обсудили новую конституцию Сирии и выборы в республике.

При этом за неделю до начала женевских переговоров в Сочи состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. За день до этого Владимир Путин также провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе которых лидеры двух стран «сверили часы» по всем ключевым вопросам урегулирования в Сирии.