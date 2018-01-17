Путин поручил пересмотреть критерии для расширения списка исторических поселений

Московская область, 17 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести работы по определению критериев для включения городов в список исторических поселений.

В ходе визита российского лидера в Коломну к нему обратилась глава Углича Светлана Ставицкая, которая указала на то, что город принимает ежегодно более 400 тысяч туристов. Однако он был исключен из списка исторических поселений в 2010 году.

«Нам бы очень хотелось вернуть Угличу этот статус, потому что мы как никакой другой город заслуживаем это. Мы соответствуем всем критериям», — подчеркнула она.

Непосредственно министр культуры Владимир Мединский отметил, что данный список не дает никаких преференций. Однако ведомство готово его пересмотреть.

«Если речь пойдет о распределении денег, то здесь уже нужны будут четкие критерии», — добавил он.

Глава государства согласился с доводами и поручил проработать вопрос.

«Если это востребовано, надо эту работу провести», — резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин посетил Коломенский перинатальный центр.