Сирия: в боях под Дамаском погиб военный журналист

Дамаск, 17 января. Военный журналист майор Валид Джабур Халиль погиб во время столкновений около Харасты.

Военные источники в САР сообщили о гибели сирийского журналиста при столкновениях с боевиками в восточных пригородах Дамаска.

«Погиб герой, майор Валид Джабур Халиль, во время освещения боевой операции сирийской армии в восточном пригороде Дамаска», — сообщили в военном ведомстве Сирии.

Халиль родился в провинции Хомс в 1978 году, после обучения в Дамасском государственном университете поступил на политкафедру военного университета Сирии. В 2017 году получил награду от правительства страны, как лучший военный корреспондент.