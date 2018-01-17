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Путин дал установку на развитие малых городов
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    Путин дал установку на развитие малых городов

    18:29  17 Января 2018
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    Путин дал установку на развитие малых городов

    Коломна, 17 января. Исторические города России могут превратиться в туристические и культурные центры, если будут развивать собственные конкурентные преимущества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Форума малых городов и исторических поселений, который проходит в подмосковной Коломне.

    Глава государства отметил, что главы малых городов и исторических поселений должны проанализировать возможности и конкурентные преимущества своих населенных пунктов, что позволит определить ключевые направления для развития, среди которых малый бизнес и туризм. Путин подчеркнул, что необходимо обратить внимание «на ключевые вещи, на изюминки».

    «В этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами - большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся», — сказал глава государства.

    Президент также добавил, что в процессе развития малых городов должны применяться современные цифровые технологии. Владимир Путин отметил, что перед форумом он побывал в новом перинатальном центре Коломны, где организована прямая видеосвязь со всеми областными медучреждениями, в результате чего врачи имеют возможность оперативно консультироваться со своими коллегами.

    Стоит отметить, что перед началом форума Владимир Путин осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды и продегустировал знаменитую коломенскую пастилу на одном из стендов. Для дегустации Путин выбрал медовый сорт и угостил ей губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

     

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #подмосковье #московская область #коломна
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