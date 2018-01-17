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Госдеп ушел от ответа на вопрос об участии в Конгрессе сирийского национального диалога
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    Госдеп ушел от ответа на вопрос об участии в Конгрессе сирийского национального диалога

    18:25  17 Января 2018
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    Госдеп ушел от ответа на вопрос об участии в Конгрессе сирийского национального диалога

    Вашингтон, 17 января. Государственный департамент США не подтверждает, но и не опровергает возможное участие американских представителей в Конгрессе сирийского национального диалога, который состоится в Сочи в конце января.

    «О планах поездок или участия не объявлялось. Если будет (отправлен для участия в Конгрессе — прим. ФАН) представитель США, то эта информация будет оглашена», — заявила ТАСС представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Николь Томпсон. 

    Напомним, проведение Конгресса сирийского национального диалога запланировано на 29-30 января. Как и всегда, он состоится в Сочи. Предполагается, что участие в мероприятии примут около 1,5 тысяч человек. 

    В Вашингтоне ранее заявили, что американская сторона не будет рассматривать Конгресс как легитимное обсуждение сирийской проблематики, если он будет альтернативой Женевскому процессу по Сирии. В то же время американская сторона и не заявляла об отказе от участия в Конгрессе, продолжая уходить от ответа на этот вопрос.

    Отметим, инициатором проведения Конгресса сирийского национального диалога является президент России Владимир Путин. Участие в мероприятии традиционно принимают представители всех слоев сирийского общества — в том числе члены оппозиции. Мировое сообщество высоко оценивает значение Конгресса для урегулирования ситуации на территории САР.   

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #сочи #госдеп сша #конгресс национального диалога
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