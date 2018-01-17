Госдеп ушел от ответа на вопрос об участии в Конгрессе сирийского национального диалога

Вашингтон, 17 января. Государственный департамент США не подтверждает, но и не опровергает возможное участие американских представителей в Конгрессе сирийского национального диалога, который состоится в Сочи в конце января.

«О планах поездок или участия не объявлялось. Если будет (отправлен для участия в Конгрессе — прим. ФАН) представитель США, то эта информация будет оглашена», — заявила ТАСС представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Николь Томпсон.

Напомним, проведение Конгресса сирийского национального диалога запланировано на 29-30 января. Как и всегда, он состоится в Сочи. Предполагается, что участие в мероприятии примут около 1,5 тысяч человек.

В Вашингтоне ранее заявили, что американская сторона не будет рассматривать Конгресс как легитимное обсуждение сирийской проблематики, если он будет альтернативой Женевскому процессу по Сирии. В то же время американская сторона и не заявляла об отказе от участия в Конгрессе, продолжая уходить от ответа на этот вопрос.

Отметим, инициатором проведения Конгресса сирийского национального диалога является президент России Владимир Путин. Участие в мероприятии традиционно принимают представители всех слоев сирийского общества — в том числе члены оппозиции. Мировое сообщество высоко оценивает значение Конгресса для урегулирования ситуации на территории САР.