Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность

Москва, 17 января. Необходимо развивать малые города России с сохранением их исторической идентичности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума малых городов и исторических поселений.

Путин обратил внимание на особый подход к развитию малых городов России.

«Надо внимательно еще раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию», — констатировал российский лидер.

Глава государства отметил, что это «непростая задача».

«Но над ней, конечно, надо думать», — призвал Путин.

По словам президента, сохранение исторической идентичности малых городов и поселений России и отказ от ограничений в хоздеятельности в этих местах иногда идут вразрез друг с другом. Он сравнил ситуацию с вопросом сохранения окружающей среды.

«В данном случае все то же самое, только связано не с окружающей средой, не с природой, а с сохранением артефактов археологических и так далее, — пояснил Путин. — Тем не менее, все равно нужно искать выход».

В рамках форума малых городов и исторических поселений в Коломне ранее глава государства попробовал коломенскую пастилу. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Путин отдал предпочтение медовому сорту.

Владимир Путин. Биография