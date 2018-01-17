Путин призвал развивать малые города России, сохраняя их идентичность
Москва, 17 января. Необходимо развивать малые города России с сохранением их исторической идентичности, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума малых городов и исторических поселений.
Путин обратил внимание на особый подход к развитию малых городов России.
«Надо внимательно еще раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию», — констатировал российский лидер.
Глава государства отметил, что это «непростая задача».
«Но над ней, конечно, надо думать», — призвал Путин.
По словам президента, сохранение исторической идентичности малых городов и поселений России и отказ от ограничений в хоздеятельности в этих местах иногда идут вразрез друг с другом. Он сравнил ситуацию с вопросом сохранения окружающей среды.
«В данном случае все то же самое, только связано не с окружающей средой, не с природой, а с сохранением артефактов археологических и так далее, — пояснил Путин. — Тем не менее, все равно нужно искать выход».
В рамках форума малых городов и исторических поселений в Коломне ранее глава государства попробовал коломенскую пастилу. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Путин отдал предпочтение медовому сорту.