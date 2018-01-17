ВКС РФ в Красноярске получили партию модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ

Красноярск, 17 января. Авиаполк в Центральном военном округе получил звено модернизированных истребителей-перехватчиков.

В департаменте информации военного ведомства России сообщили, что самолеты прошли модернизацию на специализированном авиационном предприятии под Тверью, после чего пополнили парк Красноярского истребительного авиаполка.

Отмечается, что современное бортовое радиоэлектронное оборудование и авиационные средства поражения нового поколения повысили эффективность МиГ-31БМ по сравнению с исходной комплектацией машины почти в три раза.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ выполняет задачи длительного патрулирования и борьбы с высотными самолетами-разведчиками, стратегическими бомбардировщиками, а также низколетящими целями. Перехватчик может одновременно поражать до шести целей и сопровождать десять воздушных объектов.

Ранее глава России Владимир Путин отметил, что за последние два года ВКС РФ сильно изменились и значительно увеличили свой боевой потенциал.