Советский и российский режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко считает, что российский лидер Владимир Путин является, по сути, единственным кандидатом на пост президента страны
. Сам Хотиненко вновь стал доверенным лицом Путина и готов всячески его поддерживать. Хотиненко отметил, что в России нет эффективного политика, который мог бы управлять страной, за исключением Владимира Путина. «Это единственный кандидат из всех известных мне в мире, который способен справиться с этой невероятно трудной задачей», — заявил Владимир Хотиненко. Напомним, выборы президента состоятся 18 марта.