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Политика
Бизнесмен от коммунистов: почему падает рейтинг Грудинина, и как он его будет надувать
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Видеодайджест новостей, вечер 17 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 17 января 2018 года

    Режиссер Владимир Хотиненко считает Владимира Путина единственным, кто сможет управлять Россией. В Госдуме объяснили заявление Петра Порошенко о России. Боевики обстреляли детский сад в Алеппо — среди погибших ребенок. Дмитрий Песков рассказал о физической форме президента.
    18:13 17 Января 2018
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    Хотиненко считает Путина единственным, кто сможет управлять Россией

    Видеодайджест новостей, вечер 17 января 2018 года

    Советский и российский режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко считает, что российский лидер Владимир Путин является, по сути, единственным кандидатом на пост президента страны. Сам Хотиненко вновь стал доверенным лицом Путина и готов всячески его поддерживать. Хотиненко отметил, что в России нет эффективного политика, который мог бы управлять страной, за исключением Владимира Путина. «Это единственный кандидат из всех известных мне в мире, который способен справиться с этой невероятно трудной задачей», — заявил Владимир Хотиненко. Напомним, выборы президента состоятся 18 марта.
     

    В Госдуме объяснили заявление Порошенко о России

    Видеодайджест новостей, вечер 17 января 2018 года

    Депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что президент Украины Петр Порошенко планирует получить от Запада новую финансовую помощь. Именно этим парламентарий объяснил слова Порошенко, который заявил, что Россия «хочет вернуть» Украину в так называемую «сферу влияния». «Учитывая мнение населения, Порошенко сделал такое заявление, чтобы его западные партнеры выделяли больше денег на различные проекты», — отметил Водолацкий. Кроме того, депутат Госдумы отметил, что рейтинг Порошенко на Украине сегодня невероятно низок.
     

    Детский сад в Алеппо попал под огонь боевиков

    Видеодайджест новостей, вечер 17 января 2018 года

    Корреспондент Федерального агентства новостей зафиксировал на видео последствия обстрела района Аз-Захра на западе провинции Алеппо в Сирии. В результате инцидента был частично разрушен детский сад, два человека погибли, среди погибших ребенок. Еще один мальчик в настоящий момент находится в больнице в критическом состоянии. Напомним, город Алеппо был освобожден Сирийской арабской армией (САА) в результате спланированной российскими военными советниками операции под прикрытием ВКС РФ еще в декабре 2016 года, но до сих пор подвергается обстрелам со стороны боевиков.
     

    Владимир Путин может дать фору многим — Песков

    Видеодайджест новостей, вечер 17 января 2018 года

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о замечательной физической форме, в которой находится Владимир Путин. По словам Пескова, Путин может многим дать фору. «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — подчеркнул пресс-секретарь президента. Напомним, ранее Песков заявил, что Владимир Путин ежедневно занимается спортом, за исключением тех случаев, когда находится в командировках.

     

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