Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 17 января.

Избирательный штаб действующего президента Российской Федерации Владимира Путина собрал более миллиона подписей для его регистрации как кандидата на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта. Сбор подписей продолжается. Эксперты: При Путине Россия научилась осознавать свои интересы в мире.

На черноморском побережье Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба компании South Stream Transport. В Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток».

Президент РФ Владимир Путин абсолютно здоров и может дать фору многим. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин абсолютно здоров и может дать фору многим — Песков.

Министерство экономики Франции сообщило, что Париж не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. Франция разъяснила ситуацию с возвратом Россией царских долгов.

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, что публикация так называемого «кремлевского доклада» не обязательно означает введение США новых антироссийских санкций. Эксперт прокомментировал ситуацию с докладом о новых антироссийских санкциях США.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что истинной целью введения США новых антироссийских санкций является придание конфронтации с Россией необратимый характер. Пушков раскрыл истинную цель новых антироссийских санкций США.

16 января украинские депутаты полностью посвятили себя законопроекту под кодовым названием «О реинтеграции Донбасса». Интриги реинтеграции: как украинские депутаты Донбасс «возвращали».