Путин рассказал об обновлении сети медицинских учреждений в малых городах

Коломна, 17 января. Государство продолжит модернизацию сети медицинских учреждений и образовательных центров в малых городах. Об этом в среду, выступая на Форуме малых городов и исторических поселений, рассказал президент России Владимир Путин.

«Мы продолжим обновление сети медицинских учреждений (в малых городах — прим. ФАН)», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что работу над модернизацией медучреждений стоит осуществлять параллельно с обновлением образовательных центров.

Путин также напомнил, что в России действует специальная программа «Земский доктор» для городов с населением менее 50 тысяч человек. В рамках программы помощь оказывается работникам медицинских учреждений. При этом «она будет полностью финансироваться из федерального бюджета», добавил российский лидер.

Напомним, ранее 17 января Путин побывал в перинатальном центре Коломны, где осмотрел консультативно-диагностическое отделение, кабинеты врачей и даже поговорил с пациентами.