ВКС РФ в Ростове отработали экстренную посадку на автомобильную дорогу

Ростов-на-Дону, 17 января. Летчики-истребители в Южном военном округе провели тренировку по посадке на транспортную магистраль Ростовской области.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в рамках подготовки к летно-тактическим учениям было организовано взаимодействие военной автоинспекции и управления военной полиции с сотрудниками ДПС Ростовской области.

В ходе учений пилоты истребителей Су-30СМ и Су-27, а также бомбардировщиков Су-34 получили вводную о возникшей неисправности, которая потребовала незамедлительной посадки. Отмечается, что подобные тренировки позволяют летчикам отработать навыки приземления в малознакомой местности на неподготовленную площадку в удалении от пункта базирования или оперативных аэродромов.

Также пилоты истребительной авиации в Ростовской области и на Кубани провели учения с отработкой элементов высшего пилотажа, а также применением бортового вооружения в воздушных дуэлях с условным противником.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что военная операция в Сирии показала высокую боеготовность российской авиации, армии и флота.