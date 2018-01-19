Сирия: отряды САА и саперы зачистили деревню Карфа в районе Бейт-Джинн

Дамаск, 18 января. Сирийская армия и саперы зачистили деревню Карфа на склонах горы Джебель аш-Шейх, расположенной в Западной Гуте Дамаска, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает занимать район Бейт-Джинна. Также вместе с военными работают отряды саперов, которые занимаются поиском и обезвреживанием взрывных устройств. По последним данным, военнослужащим армии Башара Асада и группе саперов удалось полностью зачистить территорию к северу и северо-востоку от деревни Карфа, саму деревню и склон горы Джебель аш-Шейх.

Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, военные САА проверили окопы и тоннели, ранее принадлежавшие боевикам. Сообщается, что над местностью был поднят сирийский флаг. Данные рейды правительственных войск происходят в рамках процесса урегулирования в регионе, начавшегося несколько недель назад.

Напомним, что боевики и члены их семей были выведены из района Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска и переправлены в провинции Даръа и Идлиб в рамках соглашения с правительством Сирии.