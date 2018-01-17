Путин продегустировал медовую пастилу на выставке в Коломне

Коломна, 17 января. Президент России Владимир Путин в среду побывал на выставке проектов создания комфортной городской среды в рамках Форума малых городов и исторических поселений, проходящего в подмосковной Коломне, где продегустировал знаменитую местную пастилу.

Путин подошел к стенду с пастилой вместе с главой Московской области Андреем Воробьевым. Российский лидер выбрал для дегустации медовый сорт пастилы, отметив его преимущества по сравнению с яблочным.

«Медовая-то повкусней будет», — оценил продукцию президент России.

«Медовая-то повкусней будет»: Путин на выставке в Коломне накормил министров и губернаторов местной пастилой. Отверг яблочную, выбрал медовую pic.twitter.com/RdwlB98vPZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 января 2018 г.

Совместно с губернатором Подмосковья и министром ЖКХ Путин также осмотрел стенды министерства строительства, города Сарапула и Московской области.

Президенту России доложили о темпах создания на территории страны комфортной городской среды, показав в том числе и несколько уже реализованных проектов.

Отметим, Форум малых городов открылся в Коломне 17 января. Участие в мероприятии принимают представители федеральных и региональных властей, а также главы городских и сельских поселений со всей страны. Совместно они обсуждают новые подходы к развитию малых городов и исторических поселений.