Самый открытый президент: непарламентские партии выдвинули кандидатуру Путина

17 января в Москве состоялась пресс-конференция блока политических партий «Владимир Путин — кандидат большинства». На ней представители непарламентских партий России сообщили журналистам, что поддержат кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Они также рассказали о причинах этого политического решения.

На мероприятии побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Что теряют старики?

Первым перед собравшимися выступил глава «Партии пенсионеров России» Николай Чеботарев.

«Партия пенсионеров России поддержит Владимира Путина на выборах президента. Мы знаем, что значит имя президента. Он — самая достойная кандидатура из всех. Именно Путин сделал страну одним из глобальных игроков на мировой арене», – заявил Чеботарев.

«Мы помним предательство национальных интересов, предательство нашей армии. Мы не хотим возврата назад. Сегодня старшему поколению есть что терять», – подчеркнул он.

По словам политика, пенсионеры в России стали жить лучше: увеличивается пенсия, МРОТ, развивается система льгот, принимаются меры по повышению качества жизни людей. Указал глава партии и на проблемы, волнующие пенсионеров.

«Нас настораживает массовая коммерциализация медицины и образования. Не уменьшается разрыв между богатыми и бедными. Проблем в стране много, нужно решать их сообща. Именно поэтому нам нужен сильный президент. Мы считаем, что нам нужен президент Владимир Путин», – заключил Чеботарев.

Возродить малые города

Председатель партии «Гражданская сила» Кирилл Быканин заявил, что его партия также поддерживает выдвижение Владимира Путина в президенты.

«Я горжусь страной благодаря внутренней и внешней политике, которую проводил и проводит Владимир Путин, – сказал Быканин. – Других достойных кандидатов сейчас нет. У нас самый открытый президент в мире. Президент слышит людей, реагирует незамедлительно, оказывает помощь и поддержку».

Также, по мнению Быканина, немаловажно то, что Путин пользуется невероятной популярностью по всему миру.

«Благодаря правильной политике Путина был нанесен серьезный удар по терроризму. Именно при Путине Россия встала с колен», — считает лидер «Гражданской силы».

«Есть и недовольные, — признал Быканин. — Судить может каждый. А изменить ситуацию может только Путин. Уверен, Россия и дальше будет активным игроком на международной арене при президенте Путине».

Глава партии «Города России» Владислав Коваленко в начале своего выступления подчеркнул, что партии, не представленные в Госдуме, «ближе к земле, чем парламентские партии», так как их представители есть во многих региональных парламентах.

«Путин является кандидатом большинства. В последнее время обратили внимание на наши города. Нам нужно прекратить гигантскую миграцию из малых городов в большие», — сетует Коваленко.

По его словам, в настоящее время в малых городах происходят изменения, появляются инфраструктура и условия для жизни, реконструируются парки.

«Хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась. Из действующих кандидатов эту работу может продолжить только действующий глава государства», — уверен Коваленко.

Разрыв между богатыми и бедными нужно сократить

Председатель партии «За справедливость» Владимир Пономаренко поделился с журналистами причинами поддержки Путина его партией.

«Наша партия решила, что мы выдвигать никого не будем. Но мы поняли, что оставаться вне политического процесса мы не имеем права, — рассказывает Пономаренко. — Увидев кандидатов, мы поняли, что нам более близок будет кандидат, который в своих делах и программе будет говорить о справедливости. Это кандидат Путин».

Он также сформулировал наказ кандидату от его партии.

«Президентом должна быть разработана программа комплексных мер по сокращению разрыва между бедными и богатыми. Разрыв этот растет, и это несправедливо», — заметил глава партии.

Александр Зорин, глава «Партии Свободных Граждан», рассказал о планах по поддержке кандидата Путина.

«Мы откроем сайт объединенного блока непарламентских партий, которые поддерживают Путина, чтобы и другие партии могли туда присоединиться», — пообещал Зорин.

Также «Партия Свободных Граждан планирует создать специальный фонд, и из него «платить за поимку лиц, препятствующих выборам».

Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько голосов объединение непарламентских партий сможет аккумулировать для поддержки их кандидата, Зорин заявил, что ориентировочно эта цифра будет составлять «несколько миллионов избирателей».